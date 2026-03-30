La Francia ispira Marcus Thuram, riecco il gol! La Juventus osserva Ugarte, Bosnia e Italia si preparano al big match

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L’attaccante dell’Inter ritrova il sorriso in nazionale, Uruguay in scena a Torino e i bianconeri vigilano, domani sera gli azzurri si giocano l’accesso al mondiale

Un periodo difficile quello che sta attraversando Marcus Thuram. Le prove opache con l’Inter stanno facendo scricchiolare quel grande rapporto che nei primi due anni nerazzurri aveva costruito con i tifosi. Nulla però è perduto. Intanto l’attaccante ha messo un primo tassello. Volato negli Stati Uniti con la sua nazionale è tornato al gol dopo più di due anni con la casacca della Francia. Vittima la Colombia battuta 3-1 dai transalpini. Un’iniezione di fiducia per Thuram che ha aggiunto alla sua gara anche l’assist per il terzo gol di Doue, autore di una doppietta. L’interista, che non segnava da novembre 2023 contro Gibilterra, adesso punta a tornare al gol con la maglia nerazzurra, magari già nella sfida di domenica contro la Roma. D’altronde è fermo ai primi di febbraio in campionato contro il Sassuolo, i supporters nerazzurri si augurano che arrivi la fine del digiuno anche in serie A.

La Juventus approfitta della sosta per fare un punto sul mercato. Sicuramente obiettivo principale è quello del centrocampista tecnico che possa dettare i tempi alla squadra. Proprio per questo un obiettivo da tempo nel mirino della dirigenza bianconera è Manuel Ugarte, ora in forza al Manchester United. Quale migliore occasione, per osservare da vicino il giocatore, l’amichevole di domani tra il suo Uruguay e l’Algeria, in scena proprio all’Allianz Stadium. A Manchester, dopo la parentesi al PSG, non ha mai convinto, la Juve potrebbe inserirsi cercando di strappare un accordo favorevole. Quest’estate ci sarà giocoforza una piccola rifondazione e bisognerà capire anche il destino di altri giocatori juventini. Ottolini e il suo entourage sono pronti a cogliere qualsiasi occasione, certo è che la qualificazione in Champions League diventa vitale per un mercato all’altezza.

Manuel Ugarte con la maglia dello United – Fonte sportevai.it

Infine piccolo focus sulla finale playoff dell’Italia. Domani a Zenica si gioca con la Bosnia, chi vince andrà al mondiale di quest’estate. I padroni di casa tirano un sospiro di sollievo. Il leader difensivo Kolasinac, che conosciamo bene con l’Atalanta, ha recuperato dal piccolo problema avvertito con il Galles. Insieme a lui comporrà probabilmente il terzetto difensivo un altro giocatore della nostra serie A, Muharemovic del Sassuolo. Non dovrebbero esserci dunque grossi problemi di formazione per il c.t. Barbarez. Gattuso, dal canto suo, sembra intenzionato a confermare la formazione vista contro l’Irlanda del Nord. Occhio però a Pio Esposito che potrebbe insidiare Retegui al fianco di Kean. Ancora in dubbio Scamacca non al meglio, la punta si è allenata parzialmente con la squadra, domani test decisivo.

Gianluca Scamacca prova ad esserci contro la Bosnia almeno per la panchina – Fonte figc.it

Glauco Dusso