De Rossi va al Genoa, paura per Udogie. Champions League, tocca a Inter e Atalanta

Tempo di lettura 3 minuti

Dopo i pareggi di Napoli e Juventus, stasera, tocca alle due lombarde giocare in Europa. L’ex Udinese minacciato da un procuratore, mentre l’ex Roma allenerà il Grifone

Daniele De Rossi si prepara a diventare un nuovo allenatore del Genoa. L’ex allenatore della Roma oggi dovrebbe firmare il nuovo contratto che lo legherà alla società ligure. De Rossi subentrerà a Patrick Vieira. Mimmo Criscito, dopo il super tocca e fuggi col Sassuolo (vittoria per 2-1), potrà ritornare ad allenare i ragazzi dell’Under 17 rossoblu. Per De Rossi esordio già non banale: domenica contro la Fiorentina ultima in classifica. Peraltro, i viola lo avevano cercato come post Stefano Pioli.

Paura per Destiny Udogie, minacciato con una pistola da un procuratore sportivo. L’episodio, confermato dagli Spurs che hanno dato massimo supporto al loro tesserato, è avvenuto a Londra lo scorso 6 settembre. Si presume che anche un altro uomo sia stato ricattato e minacciato dallo stesso individuo durante l’incidente in questione. Per fortuna non sono stati segnalati feriti. Il laterale della Nazionale italiana ha giocato ieri sera nella sfida vinta in Champions League dal Tottenham per 4-0 contro il Copenhagen.

Destiny Udogie

Continua la due giorni di Champions League, con in campo altre due italiane: Inter e Atalanta. Dopo i pareggi di ieri della Juventus e del Napoli, l’augurio è che si possa fare di meglio. Impegno sulla carta decisamente più abbordabile per l’Inter, che ospiterà a San Siro i kazaki del Kairat Almaty. Cristian Chivu dovrebbe optare per un po’ di cambi: in avanti, Lautaro Martinez va verso la panchina, e al suo posto tandem giovanissimo formato da Bonny ed Esposito. Recuperato Marcus Thuram. Occhio a Frattesi, che potrebbe scendere per la prima volta titolare in questa stagione. Dietro scalpita de Vrij, mentre Bisseck va verso la terza titolarità consecutiva. L’Inter va a caccia del quarto successo consecutivo nella competizione.

Ange-Yoan Bonny e Francesco Pio Esposito

L’Atalanta giocherà invece sul difficile campo del Velodrome di Marsiglia contro la squadra dell’italiano Roberto De Zerbi. Per Juric si tratta di una partita molto importante. La posizione del tecnico croato traballa e si potrebbe giocare il futuro tra stasera e domenica, quando la Dea giocherà contro il Sassuolo. Nelle prime tre giornate di Champions League, gli orobici hanno raccolto una sconfitta, una vittoria e un pareggio. Juric ritrova de Roon a centrocampo, che farà coppia con Ederson. In avanti, Krstovic preferito a Scamacca, con Lookman e De Ketelaere a supportarlo.

Ivan Juric

Sandro Caramazza

Fonte foto: Imago, Goal.com (X3)