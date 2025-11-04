Home News Paris Saint-Germain-Bayern Monaco, sfida tra le squadre più in forma del momento

Paris Saint-Germain-Bayern Monaco, sfida tra le squadre più in forma del momento

Davide Farina
Ennesima partita tra questi due club in Champions League. I bavaresi hanno sempre vinto negli ultimi 4 incroci in questa competizione ma i parigini sono i campioni in carica e vogliono ripetersi

Questa sera alle 21 andrà in scena la super partita tra il PSG di Luis Enrique e il Bayern Monaco di Vincent Kompany. Si tratta dell’ennesima sfida tra i due club in Champions League, tra cui anche una finale. In questo articolo analizzeremo il momento delle due squadre e come affronteranno questa partita.

Il Paris Saint-Germain ha iniziato questa edizione della Champions chiarendo subito una cosa: l’obiettivo è vincere per il secondo anno consecutivo. I ragazzi di Luis Enrique, nelle tre partite disputate, hanno siglato 13 gol e ne hanno subiti solo 3 (4-0 con l’Atalanta, 1-2 contro il Barcellona e 2-7 a Leverkusen) dimostrando che l’anno scorso non è stato un caso. Di fronte troveranno un Bayern Monaco che ha stabilito un record storico: 15 vittorie consecutive in tutte le competizioni, la miglior partenza della storia del calcio. I ragazzi di Kompany stanno giocando un calcio di altissimo livello con tanti gol, già 54 in stagione, e puntano a fare un’annata importante. Si prospetta dunque una partita scoppiettante e piena di emozioni come solo la Champions League ci sa regalare.

Sono numerosi i precedenti tra le due squadre negli ultimi anni. Dalla finale del 2020, vinta dai bavaresi grazie al gol di Coman, PSG e Bayern Monaco si sono sfidate 5 volte con 4 successi della squadra tedesca e 1 solo dei francesi che però valse la semifinale nel 2021. Pochi gol in questi precedenti (10 in totale) ma la speranza di noi tifosi neutrali è quella di vedere una partita aperta e con tante reti.

I padroni di casa, vista l’emergenza infortuni, si affideranno a Mayulu in attacco insieme a Kvara e Barcola mentre a centrocampo agirà Zaire-Emery. In difesa Marquinhos e Pacho davanti al portiere Chevalier.

Kompany schiera il trio Olise-Gnabry-Diaz dietro a Kane che ricordiamo è già a 22 gol e 3 assist in questo inizio di stagione.

Appuntamento dunque alle 21 per Paris Saint-Germain-Bayern Monaco, una delle possibili finali di questa edizione della Champions League.

