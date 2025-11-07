De Rossi salta la prima a causa del…Genoa! Ajax-Heitinga è finita, volti conosciuti per sostituirlo, Chivu dà la scossa

Tempo di lettura 2 minuti

Il nuovo tecnico del Grifone sarà squalificato alla prima con i rossoblu, i Lancieri cercano il nuovo mister mentre l’allenatore dell’Inter riprende la squadra per le ultime due prove

Fatto curioso al Genoa. Il dopo Vieira si chiama Daniele De Rossi che esordirà domenica contro la Fiorentina a Marassi. Non lo farà, però, dalla panchina, il motivo è per un’espulsione rimediata nella sua ultima gara in serie A quando era alla guida della Roma. Indovinate in quale partita era stato allontanato dal campo? Esatto, proprio Genoa-Roma, il match che decise poi il suo esonero e che consegnò a Ivan Juric la panchina romanista. La Fiorentina, che ha cambiato allenatore anche lei, non avrà quindi come dirimpettaio De Rossi, che rientrerà dopo la sosta.

Grandi cambiamenti ad Amsterdam. Dopo l’ennesima sconfitta in Champions League l’Ajax ha deciso di esonerare John Heitinga, vista anche la distanza dalla vetta in campionato. Per ora la squadra è stata affidata al secondo Fred Grim. Ora è caccia al sostituto. Tra i nomi fatti ci sono quelli dell’ex ten Hag, che sembra tra i favoriti, ma anche due vecchie conoscenze del nostro campionato. Si tratta infatti di Roberto Mancini e Thiago Motta, anche loro accostati alla prestigiosa panchina olandese. Nelle prossime ore si saprà sicuramente di più.

Heitinga non è più l’allenatore dell’Ajax – Fonte ansa.it

Infine parliamo di Inter. Non sono piaciute, nonostante le vittorie, le ultime due gare dei nerazzurri a Cristian Chivu. Soprattutto mercoledì il tecnico non ha gradito l’atteggiamento della squadra, tanto che quest’ultimo lo ha fatto notare negli spogliatoi. Domenica contro la Lazio, prima della sosta, si aspetta un cambiamento di marcia. Per fare questo ci sono grandi possibilità di vedere un ritorno dal primo minuto di Marcus Thuram dopo il tagliando fatto nel secondo tempo contro il Kairat Almaty. Un rientro fondamentale per gli schemi interisti. Inoltre il francese non andrà in nazionale, potrà quindi lavorare in tranquillità ad Appiano Gentile.

Chivu durante il match contro i kazaki del Kairat – Fonte eurosport.it

Glauco Dusso