Le ultime sulle gare europee di Fiorentina, Roma e Bologna

Tempo di lettura 1 minuto

Tanto turnover per la Viola contro il Mainz, Gasperini si affida ai migliori per tornare alla vittoria in Europa League mentre Dallinga guiderà l’attacco dei rossoblù contro il Brann

Alle 18.45 la Fiorentina affronterà in Germania il Mainz in Conference League. Daniele Galloppa, nella sua prima e forse ultima sulla panchina viola, farà turnover. Degli 11 che hanno perso contro il Lecce sono confermati in 4: Pongracic, Ranieri, Nicolussi Caviglia e Fortini. Cambio anche in porta dove giocherà Martinelli al posto di de Gea.

Alle 21 la Roma giocherà in Scozia contro i Rangers. Gasperini conferma per 9/11 la formazione di San Siro: fuori Dybala, per infortunio, e El-Aynaoui e dentro Dovbyk e Pellegrini. I giallorossi devono assolutamente vincere per muovere la classifica dopo le recenti sconfitte contro Lille e Viktoria Plzen.

Roma

Il Bologna, sempre alle 21, ospiterà il Brann, squadra norvegese, per aprire una scia di vittorie dopo l’ultima contro l’FCSB. Vincenzo Italiano si affida alla coppia Vitik-Heggem in difesa. In attacco spazio ancora a Dallinga, con l’iniziale panchina di Santiago Castro, supportato da Orsolini, Odgaard e Rowe.

Bologna

Fonti foto: repubblica.it, Getty Images

Davide Farina