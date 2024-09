Pioli verso l’Arabia: Ronaldo lo aspetta all’Al-Nassr

Tempo di lettura 1 minuto

L’ex allenatore del Milan, dopo il nulla di fatto ad inizio estate con l’Al-Ittihad, potrebbe comunque raggiungere il Medio Oriente. Ad aspettarlo nientepopodimeno che CR7

Stefano Pioli verso l’Arabia Saudita per diventare un nuovo tecnico dell’Al-Nassr. Qui troverebbe campioni del calibro di Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic e Sadio Mané. L’ex allenatore del Milan già ad inizio estate era stato molto vicino a trasferirsi in Medio Oriente e precisamente all’Al-Ittihad, ma in quel caso, addirittura Karim Benzema bloccò il suo arrivo caldeggiando invece l’approdo del connazionale Laurent Blanc. Ora per Pioli le porte dell’Arabia Saudita e della Saudi League stanno per riaprirsi. L’eventuale ingaggio di Pioli, farebbe sorridere anche il Milan, che così potrà risparmiare sul suo attuale stipendio da 4 milioni di euro. Infatti, Pioli è ancora legato al Milan per un altro anno.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Gazzetta dello sport