De Bruyne, Wesley, David: che esordi in serie A! Il Milan boccia Boniface e accoglie Harder, Gasperini fa 600

Weekend con tanti spunti in Italia. Inizio di torneo con i gol dei nuovi mentre i rossoneri dopo il pessimo inizio “rimbalzano” la punta del Bayer e scommettono sul danese dello Sporting. Infine il tecnico della Roma entra nella top five delle panchine dei mister nel nostro campionato

Riparte la serie A e a farla da protagonisti sono i debuttanti. Nei successi di Napoli, Roma e Juventus ecco subito i gol alla prima gara ufficiale in assoluto. I campioni d’Italia battono il Sassuolo, lo 0-2 è firmato da una pennellata di Kevin De Bruyne. Il suo cross finisce alle spalle di Turati. La Roma supera il Bologna grazie alla rete dell’esterno brasiliano Wesley. Infine il tanto celebrato Jonathan David, dopo un match anonimo, piazza la zampata che sblocca il match tra Juve e Parma.

David dopo il suo gol al Parma – Fonte lapresse.it

Il Milan, dopo la batosta casalinga con la Cremonese, rompe gli indugi per l’ultimo colpo in attacco. Bocciato Boniface che non ha convinto nelle visite mediche al 100 %. Virata totale su Conrad Harder, danese dello Sporting Lisbona, che dovrebbe arrivare per 24 milioni più 3 di bonus. Il ragazzo deve ancora dire sì ma c’è fiducia. Altra scommessa per una squadra che deve risollevarsi subito.

Porte girevoli al Milan, stop Boniface (in foto a destra) ecco Harder (in foto a sinistra) – Fonte milanreports.com

Gian Piero Gasperini fa 600 panchine in A alla prima con la Roma. Nella classifica assoluta si va a piazzare al quinto posto. Davanti a lui, in ordine di classifica, Mazzone (792), Rocco (747), Trapattoni (689) e Liedholm (635).

Gasperini alla sua prima ufficiale all’Olimpico – Fonte eurosport.it

Glauco Dusso