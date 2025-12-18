Davide Ancelotti esonerato dal Botafogo, Thiago Silva lascia il Fluminense mentre la Fiorentina deve vincere contro il Losanna

Tempo di lettura 2 minuti

Terminano le esperienze brasiliane dell’ex Real e del difensore che ha vestito le maglie di Milan, PSG e Chelsea. Vanoli si dovrebbe affidare a Dzeko e Piccoli per la l’ultima gara di Conference League di questa sera

Davide Ancelotti non è più l’allenatore del Botafogo. Il club brasiliano ha deciso di esonerare il figlio di Carlo ma non per una mancanza di risultati (la stagione è finita con 5 vittorie e 5 pareggi nelle ultime 10). Le divergenze sono nate principalmente dai numerosi infortuni muscolari accusati durante la stagione e la volontà di Ancelotti di proseguire con l’attuale preparatore atletico Guerra. Dopo questa esperienza, Davide ora tornerà a lavorare con il padre in vista del Mondiale con il Brasile.

Thiago Silva lascia il Fluminense con 6 mesi di anticipo. Martedì pomeriggio il 41enne ha firmato la risoluzione contrattuale con il club brasiliano e sogna un ritorno in Europa per prepararsi al meglio per il Mondiale. Si parla di un suo possibile ritorno al Milan, in cui ha già giocato dal 2009 al 2012, ma al momento appare molto complicato vista la volontà dei rossoneri di acquistare giocatori giovani e futuribili. Vedremo nelle prossime settimane quale sarà il futuro del difensore ex Chelsea.

La Fiorentina si prepara ad affrontare il Losanna alle 21 nell’ultima partita della League Phase della Conference League. La Viola si trova ad un solo punto dall’ottavo posto e deve assolutamente vincere per sperare di evitare i playoff. Vanoli dovrebbe affidarsi alla coppia Dzeko-Piccoli in avanti mentre dovrebbe partire fuori Fortini. Probabile cambio in porta con la titolarità di Martinelli a discapito di de Gea.

