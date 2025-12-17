Il PSG vince la Coppa Intercontinentale, Dzeko e Fullkrug per Genoa e Milan, Suarez rinnova

Tempo di lettura 3 minuti

I francesi battono ai rigori il Flamengo. Il bosniaco e il tedesco potrebbero diventare protagonisti nel mercato di gennaio, mentre l’Inter Miami prolunga il contratto del Pistolero

Il PSG conquista la Coppa Intercontinentale avendo sconfitto all’Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan (Qatar) il Flamengo. Dopo l’1-1 dei 120′, ai rigori fa festa il club francese. Il match si sblocca al 38′, con la rete di Kvaratskhelia, ma a rimontare il gol dell’ex Napoli, ci pensa un altro ex Napoli, come Jorginho, impeccabile dal dischetto al 61′. Durante la lotteria dei rigori, segnano solamente Vitinha e Nuno Mendes per il PSG, de la Cruz per il Flamengo. Super Safonov, portiere dei parigini, che para 4 rigori. La sfida metteva di fronte il PSG, vincitore della Champions League in Europa e già qualificato di diritto alla finalissima, e il Flamengo, vincitore in Sudamerica della Copa Libertadores. A differenza dei parigini, il Flamengo, per arrivare in finale, ha dovuto eliminare Cruz Azul e Pyramids. Primo successo in questo torneo per il PSG.

Daniele De Rossi chiama Edin Dzeko a Genova. Occhio alla situazione dell’attaccante bosniaco, che sta vivendo, insieme a tutta la Fiorentina, un periodo veramente delicato. La Viola è ultima in classifica con appena 6 punti messi in cascina e a meno otto dal Parma quartultimo. Dzeko, il quale si è schierato in prima linea a Bergamo parlando con i tifosi qualche settimana fa, ha segnato appena due gol in 17 partite stagionali (0 in campionato). Il Genoa, rivitalizzato dalla cura De Rossi, ci sta pensando seriamente. I primi contatti con l’attaccante della Fiorentina sarebbero già stati avviati e l’ingaggio sembrerebbe il nodo più grande da sciogliere. L’ex Fenerbahce guadagna 1,5 milioni di euro. Gennaio potrebbe diventare il mese degli attaccanti: in casa Milan occhio all’affondo per Fullkrug. L’attaccante tedesco del West Ham è l’indiziato numero uno per prendere il posto di Gimenez, che domani si opererà.

Edin Dzeko

L’Inter Miami si regala il rinnovo di Luis Suarez. Attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, il club americano ha comunicato che l’attaccante ex Barcellona e Atletico Madrid ha firmato un contratto fino al 31 dicembre 2026. Con la maglia del club di David Beckham, Suarez ha collezionato 87 presenze, 42 gol e 29 assist. Suarez, 38 anni, non vuole smettere di giocare e insieme al compagno di sempre, Leo Messi, sta facendo la storia del club della Florida.

Luis Suarez

Sandro Caramazza

