Home News Cristiano Ronaldo campione d’Arabia tra le lacrime

Cristiano Ronaldo campione d’Arabia tra le lacrime

Da
Luigi A. Cerbara
-
   Tempo di lettura meno di un minuto

Vince il titolo della Saudi Pro League con l’Al Nassr e lo fa da par suo con una doppietta nell’ultima e decisiva gara di campionato

Arrivato finalmente il primo titolo nazionale per CR7 con il suo Al Nassr; ennesimo trofeo per lui che ha pianto per l’emozione e la gioia a dimostrazione della volontà ferrea di vincere, ma anche quella di regalare gioie ai suoi tifosi. La vittoria nell’ultima gara di campionato, per 4-1 sul Dhamk si è dimostrata necessaria per mantenere i due punti di vantaggio sull’Al-Hilal di Simone Inzaghi che, a sua volta, ha battuto per 1-0 fuori casa l’Al Feiha. L’ex tecnico nerazzurro può comunque consolarsi per aver portato a casa la Coppa del Re solo due settimane fa.

Fonte foto: goal.com

Luigi A. Cerbara

Articoli correlatiDi più dello stesso autore

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.