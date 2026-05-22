Cristiano Ronaldo campione d’Arabia tra le lacrime

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Vince il titolo della Saudi Pro League con l’Al Nassr e lo fa da par suo con una doppietta nell’ultima e decisiva gara di campionato

Arrivato finalmente il primo titolo nazionale per CR7 con il suo Al Nassr; ennesimo trofeo per lui che ha pianto per l’emozione e la gioia a dimostrazione della volontà ferrea di vincere, ma anche quella di regalare gioie ai suoi tifosi. La vittoria nell’ultima gara di campionato, per 4-1 sul Dhamk si è dimostrata necessaria per mantenere i due punti di vantaggio sull’Al-Hilal di Simone Inzaghi che, a sua volta, ha battuto per 1-0 fuori casa l’Al Feiha. L’ex tecnico nerazzurro può comunque consolarsi per aver portato a casa la Coppa del Re solo due settimane fa.

Fonte foto: goal.com

Luigi A. Cerbara