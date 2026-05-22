Social&Calcio – Ospite Cristiano Militello

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L’ironia è senz’altro una delle caratteristiche di spicco del comico toscano, conosciuto al grande pubblico grazie a Striscia la notizia, con la sua divertentissima rubrica “Striscia lo Striscione”, si è raccontato nel nostro podcast. Nella sezione calcistica, impreziosita dal nostro caporedattore Glauco Dusso, abbiamo ulteriormente analizzato la delicatissima ultima giornata della Serie A, con la corsa Champions e la lotta per non retrocedere

Conosciuto dal grande pubblico per il suo stile ironico e per rubriche diventate cult nel panorama calcistico italiano, Militello ha ripercorso alcune tappe della sua carriera, soffermandosi sul rapporto tra sport e televisione; ci ha raccontato il grande lavoro dietro le quinte a caccia degli striscioni da portare poi in evidenza, così come il fatto che per le sue interviste non sempre il soggetto apparentemente idoneo si rivelasse poi la scelta giusta e che, a volte, da chi meno te lo aspetti arriva la chicca incredibilmente divertente. Cristiano ci ha regalato una classifica delle città più ironiche e dalle quali ha tratto diversi spunti anche per i suoi libri, a partire dalla saga su Giulietta. Vieni a vedere perché altri aneddoti ci ha raccontato, anche sulla situazione di Striscia la notizia: Cristiano Militello – il mondo del tifo

La parte dedicata al calcio è stata particolare sia per la situazione delicata del campionato, per la corsa Champions così come per la retrocessione, ma anche perché, con questa puntata si chiude la prima stagione di Social&Calcio, un’esperienza incredibile oltreché bellissima che vede i titoli di coda, almeno per ora. La redazione però è al lavoro per rivisitare il lavoro sin qui fatto, progettare e programmare la prossima eventuale stagione. Il lavoro dietro le quinte è davvero lungo e faticoso e gli stimoli devono essere sempre al massimo. Restate sintonizzati perché nella prossima stagione ci saranno senz’altro diverse novità. Tornando alla situazione calcistica abbiamo analizzato il momento particolare e, per questo, ci ha accompagnato il caporedattore Glauco Dusso, sempre pronto e preparato. Vieni a scoprire i nostri pronostici per Champions e retrocessione dove, come visto con i risultati della scorsa settimana, non c’è mai nulla di scontato: Serie A – fari puntati sui verdetti finali

Fonti foto: lanotiziagiornale.it; passionedelcalcio.it

Luigi A. Cerbara