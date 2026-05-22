Social&Calcio – Ospite Beppe Convertini

Tempo di lettura 3 minuti

Il volto di punta della Rai e narratore del territorio italiano ha partecipato al nostro podcast. Un professionista poliedrico: attore, autore, conduttore radiofonico e televisivo, famoso per il suo stile garbato ed empatico, capace di unire il grande pubblico. “L’arte di saper chiudere”, questo il tema della settimana che abbiamo sviscerato non senza difficoltà essendo davvero un argomento complesso a livello umano e materiale

Giuseppe Convertini, familiarmente Beppe, è l’amato conduttore di programmi di successo come “Unomattina in famiglia” e “Azzurro – Storie di mare” ed ha un legame viscerale con la Puglia e l’Italia tutta, così come tutti lo apprezzano per la sua bravura e professionalità, ma anche per il suo stile garbato e solare che lo fa sentire vicino alla gente. Beppe ci ha parlato del suo lavoro, splendido definirei, che comprende anche il viaggiare in giro per la nostra magnifica penisola che lui ama molto e che lo rende orgoglioso, come dovremmo esserlo tutti, ci tiene a sottolineare; da Civita di Bagnoregio a Scilla, così come molti altri luoghi incantati che consiglia di visitare assolutamente! Convertini ha fatto del racconto del territorio e delle storie delle persone il suo marchio di fabbrica, entrando ogni fine settimana nelle case di milioni di italiani e così ha fatto anche con noi, raccontandoci incontri e aneddoti di cui, tra le altre cose, parla anche nel suo ultimo libro Il paese delle tradizioni. Non perderti l’intervista completa perché c’è davvero molto altro di davvero interessante: Beppe Convertini presenta il suo ultimo libro “Il Paese delle tradizioni”

In occasione dell’ultima puntata stagionale del nostro video podcast abbiamo voluto approfondire la fine, il termine di qualcosa di fondamentale o anche una routine come ad esempio la conclusione di un articolo giornalistico, l’addio di un calciatore dopo una lunga storia che sembra possa essere davvero l’epilogo di un qualcosa di bello, ma che, invece, può ancora avere capitoli splendidi, esaltanti, vincenti. Un esempio che il direttore Stefano Rizzo evidenzia nel nostro video e che definirei calzante è quello del commiato di Lionel Messi dal Barcellona che è stato certamente il termine di una bellissima storia durata 20 anni, ma che ha dato ad entrambi i lati di questo amore, la possibilità di sognare e vincere ancora. Qual è l’importanza della fine rispetto all’inizio, quanto racconta un titolo giornalistico e quanto lo fa invece la fine di un articolo? Il modo di raccontare le cose dice molto delle persone e della loro profondità, ma c’è ancora qualcuno che arriva a leggere un articolo sino all’ultima parola? Vieni a vedere l’intero video e dacci il tuo parere nei commenti: L’arte di saper chiudere

Fonti foto: romatoday.it; passionedelcalcio.it

Luigi A. Cerbara