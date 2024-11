Cremonese, esonerato Corini: ritorna Stroppa

Tempo di lettura 1 minuto

La società lombarda ha deciso di sollevare dall’incarico l’ex allenatore del Palermo e di richiamare il tecnico, che già aveva allenato il club nella scorsa e nell’attuale stagione

La Cremonese ha ufficialmente esonerato Eugenio Corini, richiamando Giovanni Stroppa alla guida tecnica della squadra. Questo cambio segna un nuovo capitolo per la stagione 2024-2025. Stroppa, già noto ai tifosi della Cremonese, è stato richiamato per guidare nuovamente la squadra. Stroppa aveva già avuto un’esperienza positiva con la Cremonese in passato. Nella scorsa stagione, è arrivato quarto nella regular season, qualificandosi ai playoff per la promozione in Serie A. Ma nella doppia finale contro il Venezia, non riesce a battere l’allora squadra di Paolo Vanoli, pareggiando 0-0 all’andata e perdendo per 1-0 al ritorno. Dopo essere stato riconfermato, viene esonerato l’8 ottobre dopo aver fatto 11 punti in otto partite. Al suo posto Corini, che viene cacciato dopo di un mese, nonostante la Cremonese avesse raccolto con lui in panchina due vittorie, un pareggio e due sconfitte.

Sandro Caramazza

Fonte foto: gazzetta.it