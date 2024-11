Colantuono rileva Martusciello alla Salernitana

Tempo di lettura 1 minuto

Dopo Cremona, anche a Salerno arriva un cambio in panchina. Esonerato l’ex vice di Maurizio Sarri alla Lazio e al suo posto c’è un dolce ritorno

La Salernitana ha recentemente annunciato un importante cambiamento nella sua guida tecnica. Giovanni Martusciello è stato sollevato dall’incarico. Questo cambiamento arriva in un momento cruciale della stagione, con la squadra che cerca di migliorare le sue prestazioni in campionato. I granata infatti sono in piena zona play-out, con 13 punti raccolti in altrettante giornate. La Salernitana, retrocessa nell’ultima stagione dalla Serie A, ha ridato le redini della squadra a Stefano Colantuono. Appunto ridato, perché per il mister si tratta della quarta esperienza sulla panchina granata dopo quelle delle stagioni 2017/18 e 2018/19, poi 2021/22 e infine 2023/24 per un totale di 66 panchine. Colantuono vanta 241 panchine in cadetteria – tra stagione regolare e playoff – e tre promozioni sul campo in massima divisione, due con l’Atalanta e una col Perugia.

Sandro Caramazza

Fonte foto: wigglesport