Serie A, classifica marcatori: Spalletti può sorridere, in vetta due italiani

Retegui e Kean sono i primi due nomi della lista dei gol segnati, sul podio anche Thuram

A novembre tracciamo un primo bilancio anche per la classifica marcatori, che sta riservando diverse sorprese tra calciatori inattesi e calciatori che stanno invece faticando più del previsto. La classifica cortissima lascia degli indizi anche per quanto riguarda i cannonieri delle squadre che sono molti vari e sparsi tra le prime della classe. Comanda Mateo Retegui che con undici reti nell’Atalanta conferma che la Dea quest’anno può davvero sognare in grande, a maggior ragione se supportata anche dai sei gol di Lookman, attualmente in quarta posizione. Dietro all’italiano però ce n’è un altro che forse nessuno si aspettava e che sta trascinando il proprio club verso vette altissime; Moise Kean con otto reti sta portando in alto la Fiorentina, che attualmente è nel gruppone delle squadre al secondo posto e che ha una striscia aperta di sei successi di fila in campionato. Il commissario tecnico della nazionale Spalletti sarà molto soddisfatto che due italiani siano per ora in cima alla classifica marcatori, ora potrà puntare su entrambi senza preoccupazioni, proprio nel ruolo in cui negli ultimi anni abbiamo faticato di più ed aspettando anche il rientro dall’infortunio di Scamacca. Sul gradino più basso del podio c’è Marcus Thuram con sette gol, che però sta distribuendo le sue marcature in maniera non uniforme; finora due doppiette e una tripletta, grandi picchi ma poca costanza dunque, ed è a secco da ben cinque giornate. Non sta facendo meglio il suo compagno di reparto Lautaro Martinez fermo a quota cinque dopo un’estate da protagonista con la maglia dall’Argentina in Copa America. A sei con Lookman c’è anche Dusan Vlahovic che non sta brillando per continuità e ha già tre rigori all’attivo che gonfiano il suo bottino. Nel Milan il leader è Pulisic con cinque gol, l’americano è tra quelli con il rendimento più costante da inizio campionato e Fonseca può rinunciare a tutti ma non a lui, in difficoltà invece Morata ed in ripresa Abraham e Leao dopo i gol all’ultima contro il Cagliari. Napoli e soprattutto Lazio distribuiscono i loro gol su più protagonisti e in maniera più omogenea; nei partenopei guida Kvaratskhelia con cinque gol, seguito da Lukaku a quattro e dal sorprendente Di Lorenzo a tre, segno che finora tutti stanno dando il proprio contributo. Nei biancocelesti invece guida Castellanos con cinque marcature, seguito da Dia e Zaccagni a quattro ed un incredibile Pedro a quota tre; tutti hanno il proprio ruolo e sono decisivi ed impattanti. Sponda Roma invece la crisi si riflette anche sui gol dove il solo Dovbik a quota quattro sta provando ad emergere, vedremo se l’ennesimo cambio di allenatore porterà i frutti sperati anche in zona offensiva. Per ultimo da segnalare anche il nuovo Bologna di Italiano che dopo una partenza stentata e le difficoltà in Champions League sta trovando continuità in campionato; Orsolini è il miglior goleador a cinque reti con Castro che si trova a quattro, non male per una compagine che ha all’attivo solo quindici gol.

Alessandro Fornetti