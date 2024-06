Playoff serie C: la finale sarà Vicenza-Carrarese

Tempo di lettura 1 minuto

Giocate le semifinali per decidere quale sarà la quarta squadra a salire in B, ormai manca solo l’ultimo atto

Ultimo chilometro nei playoff di serie C. Ieri si sono concluse le semifinali con le partite di ritorno. Spettacolare 2-2 tra Benevento e Carrarese. L’andata era finita 1-0 (Finotto) per i gialloblu. Al Vigorito due volte in vantaggio le Streghe (Lanini, Talia), in dieci per tutto il secondo tempo (rosso allo stesso Talia), sempre riprese dagli ospiti (Finotto, Schiavi). Parità che premia la Carrarese che accede alla finale. Reti bianche nel primo match tra Avellino e Vicenza al Partenio. In casa dei biancorossi finisce 2-1 con le squadre che finiranno entrambe con un uomo in meno (espulsi Golemic e Armellino). Doppio vantaggio Vicenza (Della Morte, Costa) e Avellino che accorcia (Patierno) senza però riuscire a pareggiare. Padroni di casa in finale.

Ora l’atto conclusivo. L’andata sarà il 5 giugno a Vicenza, sfida decisiva il 9 tra le mura amiche della Carrarese. Lì scopriremo chi si unirà a Mantova, Cesena e Juve Stabia nella salita in serie B.

Glauco Dusso