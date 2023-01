CR7 d’Arabia incontra Messi, mentre Suarez fa tripletta al debutto in Brasile

Ennesima contesa in campo tra i due più grandi fuoriclasse dell’ultimo ventennio, mentre l’uruguagio porta alla vittoria la sua nuova squadra

Il King Fahd International Stadium di Riyad sta sempre più divenendo lo stadio delle coppe, dopo la Supercoppa spagnola e la Supercoppa italiana, ieri si è assegnata la Riyadh Season Cup in una partita amichevole. Si sono affrontate una selezione saudita dell’Al Nassr/Al Hilal con Cristiano Ronaldo e il PSG di Lionel Messi. Lo spettacolo era garantito in partenza ed in effetti è stato pirotecnico! Succede praticamente di tutto, tanti goal, tre rigori di cui uno sbagliato, una doppietta, un espulso, un goal annullato. La pulce impiega meno di tre minuti per andare in goal ma CR7 ribatte trenta minuti dopo realizzando un calcio di rigore. Botta e risposta, sembra quasi un copione già scritto. Subito dopo il pareggio, al 39′, Bernat viene espulso, Neymar sbaglia un rigore al 48′, ma il PSG sembra proprio non risentire di tutto ciò e si aggiudica comunque il match 4-5. Il tabellino recita: Messi al 3′, Marquinhos 43′, Ramos 53′, Mbappé 60′ (R), Ekitike 78′ per il PSG, mentre per i sauditi vanno a segno Ronaldo 33′ (R) e 45+6′; Jang 56′, Talisca 94′.

Luis Suarez

Altro continente, altro fuoriclasse, altra coppa, altra storia. Luis Suarez debutta con una tripletta e permette al Gremio di vincere la Recopa Gaúcha. Il Pistolero è rimasto in campo solo un’ora ma tanto è bastato per presentarsi ai suoi nuovi tifosi a modo suo. In goal già al 4′, si è ripetuto al 30′ e al 37′ permettendo al Gremio di portare a casa il trofeo con un perentorio 4-1 sul Sao Luiz.

Fonti foto: india.com; goal.com

Luigi A. Cerbara