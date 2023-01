Milan Škriniar non rinnova

L’Inter ha offerto 6,5mln a stagione ma lo slovacco rifiuta

Voci dalla Francia parlano di un’offerta del PSG di ben 9 milioni a stagione e l’entourage del calciatore ha fatto sapere ai nerazzurri che per ora non c’è possibilità per un rinnovo. L’Inter non ha quel margine economico necessario per colmare il divario sino ai 9 milioni e la società ormai sa che perderà il forte difensore a fine stagione. Si deve mettere subito al lavoro per cercare un sostituto all’altezza. Škriniar potrebbe sorprendere tutti facendo una scelta di cuore, ma le speranze sono davvero al minimo storico. La beneamata l’aveva a suo tempo fatta una scelta di cuore trattenendo Milan l’estate scorsa, ma i rischi di perderlo erano già alti allora e ve lo avevamo detto (Leggi qui).

Fonte foto: tuttomercatoweb.com

Luigi A. Cerbara