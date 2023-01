Ufficiale Kiwior all’Arsenal per 25 milioni di euro

Il difensore polacco si trasferisce a sorpresa in Inghilterra per una cifra record: è il secondo acquisto più caro nella storia dei Gunners che arriva dalla Serie A

Colpo dell’Arsenal che a sorpresa acquista Jakub Kiwior dallo Spezia per 25 milioni più bonus. I Gunners, acquistandolo in questa sessione invernale, hanno superato la concorrenza dei club italiani (Inter, Milan e Juventus su tutte). Il classe ’00 svolgerà le visite mediche nei prossimi giorni per poi firmare un contratto di 5 anni ed essere allo stadio per assistere ad Arsenal-Manchester United. Per sostituire il polacco i liguri hanno scelto Wisniewski dal Venezia, bisognerà solo capire se arriverà a giugno o in questa sessione di mercato.

Kiwior lascia la Serie A e diventa la cessione più onerosa nella storia dello Spezia.

Davide Farina