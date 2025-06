Corsa al rinnovo degli abbonamenti per la Serie A 2025/2026

Tempo di lettura 5 minuti

Come ogni anno scatta l’ora X per i tifosi dei club protagonisti della prossima stagione. E’ il momento di confermare il proprio posto del cuore allo stadio, per non perdere neanche un’emozione dei match più attesi dell’anno

E’ finito il campionato di Serie A ma il calcio non va mai in vacanza. Anzi, ogni tifoso vive con trepidazione l’attesa di poter o rinnovare il proprio posto allo stadio del cuore, confermando la stessa postazione, o di accaparrarsi uno dei posti che potrebbero liberarsi. Intorno alle tessere dei club, oltre ad un giro d’affari sempre più consistente, c’è soprattutto la consapevolezza dei tifosi più fedeli che, spesso al di là dei risultati, rinnovano il loro abbonamento come gesto di fiducia e appartenenza alla propria squadra del cuore. Uno dei fattori più interessanti è il dato sulla classifica degli abbonati che non coincide con la graduatoria sportiva del campionato di serie A. Difatti la fede e l’appartenenza vanno al di là dei risultati!

Questa è la classifica abbonamenti dello scorso anno:

INTER: 40mila

MILAN: 40mila

ROMA: 38mila

LAZIO: 28.500

GENOA: 28.093 mila

NAPOLI: 22mila

LECCE: 21.677 mila

BOLOGNA: 20 mila

JUVENTUS: 19.200

VERONA: 15.500

ATALANTA: 15.200

UDINESE: 13.780

CAGLIARI: 13.500

PARMA: 12.839

FIORENTINA: 12 mila

TORINO: 10mila

COMO: 6.700

EMPOLI: 6.661

VENEZIA: 5 mila

MONZA: 5mila

Di seguito un riassunto di come si stanno organizzando i primi cinque club della classifica di Serie A 2024/2025.

NAPOLI

Campione d’Italia in carica, cresce l’attesa per l’annuncio ufficiale della campagna abbonamenti. La data di partenza non è ancora stata comunicata ma dovrebbe essere questione di pochi giorni. Lo scorso anno lo Stadio Maradona ha registrato quasi 22mila tessere sottoscritte, nonostante una stagione non esaltante quella del 2023/24. Con il tricolore sul petto, la conferma di mister Conte e l’arrivo di un campione come De Bruyne, quest’anno la tifoseria partenopea si farà sentire ancora di più. Lo spettacolo è garantito.

Tifoseria Napoli

INTER

Il club nerazzurro, impegnato nel mondiale per club, anche non ha ancora ufficializzato le date di inizio della campagna abbonamenti 2025/2026. Intorno alla società c’è un silenzio di sottofondo che preoccupa un po’ i tifosi. Sul sito ufficiale al momento nessun annuncio sulla nuova stagione. Per il campionato 2024/2025 il totale degli abbonati nerazzurri aveva raggiunto la quota massima di 40mila tessere.

Tifoseria Inter

ATALANTA

“E ho in mente te”. Parte così la campagna dell’Atalanta con il claim che richiama una frase d’amore e di attaccamento alla maglia, presenza costante nei pensieri dei tifosi. Il diritto di prelazione per i vecchi abbonati partirà dal 2 luglio, fino al 10 sempre dello stesso mese. La vendita libera sarà disponibile dal 12 fino al 20 luglio. Nel 2024, durante la campagna abbonamenti fu record: ben 15.200 tessere vendute nel primo giorno di apertura. Il dopo Gasperini si preannuncia come un anno di transizione, con mister Juric in panchina e tanti punti interrogativi. La Dea comunque spera di vivere un’altra stagione da protagonista sia in Italia che in Europa e la tifoseria, nonostante i cambiamenti, rinnoverà la fiducia.

Tifoseria Atalanta

JUVENTUS

«La Juve non è soltanto la squadra del mio cuore. È il mio cuore». Con la spinta di una storica frase di Giampiero Boniperti è partita la vendita degli abbonamenti per l’Allianz Stadium. Dal 30 maggio al 16 giugno la vendita è stata dedicata ai rinnovi. Dal 19 giugno la campagna è stata aperta ai nuovi tesserati. La Juventus non ha ancora trasmesso i dati delle vendite. La Juventus è uno dei club più conosciuti al mondo, gli abbonati lo scorso anno sono stati poco più di 19.000, ed ha oggettivamente anche uno degli abbonamenti con un costo sopra la media e nella classifica delle tifoserie più fedeli è solo al nono posto.

Tifoseria Juventus

ROMA

“ Core de sta città “ i tifosi giallorossi sono stati chiamati a rinnovare il loro posto con questa frase iconica. Come da tradizione per la Roma è record, almeno sugli spalti. Partita la campagna il 16 giugno con qualche problema tecnico, sono già state rinnovate in soli 10 giorni ben 30.000 tessere, l’obiettivo del 40mila sembra vicino, proprio oggi inizia la seconda fase per le waiting list.

Tifoseria Roma

Gli altri club più seguiti

La campagna del Milan è iniziata da qualche giorno, ancora non ci sono dati ufficiali sulle tessere rinnovate. La Lazio fa fatica, a reclame partita da qualche giorno gli abbonamenti rinnovati sono circa 2000. Per il Lecce mancano pochi giorni all’apertura. Il Genoa punta a riempire il Marassi con la campagna “ Meravigliosa”. Bologna e Fiorentina inizieranno le vendite per la prima settimana di luglio.

Tifoseria Lecce

Insomma il tifoso si sta già preparando per il prossimo campionato di Serie A!

Fonti foto: il Romanista; rainews; fcinter1908.it; ilgiornale.ti; Torinoday,it; uslecce.it;

Silvana Perrini