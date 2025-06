Ultimi dubbi in panchina: il Frosinone quasi ad Alvini, indecisione Sampdoria

Tempo di lettura 1 minuto

Nel panorama italiano di serie A e B ancora due panchine rimangono senza padrone, nelle ultime ore una pare assegnata nell’altra regna la confusione

Tassello dopo tassello nei campionati italiani tutte le squadre stanno nominando il proprio allenatore. Tra A e B rimangono Frosinone e Sampdoria a dover annunciare la propria guida tecnica. Entrambe le compagini sono state coinvolte dall’affaire Brescia. I gialloblu si sono salvati direttamente, i blucerchiati lo hanno fatto passando dal purgatorio del playout. In Ciociaria sembrano aver rotto gli indugi. Dovrebbe essere Massimiliano Alvini a prendere in mano la situazione e condurre il club nella prossima stagione di cadetteria. Dall’altra parte non si capisce quale sia la soluzione. Dopo il gruppo di ex doriani creato nel finale di annata nel tentativo di salvare la situazione, ora è tutto da chiarire. In primis l’allenatore. Evani è sul punto di lasciare, chi guiderà allora la Samp nella nuova serie B? In un primo momento il nome di Daniele De Rossi era la suggestione maggiore, adesso il favorito sembra il vice di Mourinho, Salvatore Foti. In casa blucerchiata quindi la confusione la fa ancora da padrona, non un buon viatico per riprovare la scalata verso la promozione. Urge chiarezza al più presto, lo merita il nome del club ma soprattutto i tanti tifosi che stanno soffrendo negli ultimi anni.

Glauco Dusso