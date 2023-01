Coppa Italia: chiusi gli ottavi di finale

Conlusi gli ultimi quattro incontri si è completato il tabellone per i quarti di finale

Nel primo incontro, disputato martedì, accade ciò che non ti aspetti, la prima della classe eliminata dall’ultima in classifica. Una gagliarda Cremonese rinvigorita dal nuovo allenatore, Mr Ballardini, tiene testa ai partenopei ed acciuffa un pareggio che porta le squadre ai calci di rigore dove l’unico errore di Lobotka elimina gli azzurri di Spalletti. La Cremonese passa addirittura in vantaggio al 18′ con Pickel ma poi il ribaltone napoletano si concretizza in soli tre minuti con i goal di Juan Jesus al 33′ e Simeone al 36′. I partenopei sprecano e la Cremonese rimane aggrappata alla partita e così arriva il pareggio al 87′ con Afena-Gyan. Supplementari che vedono l’espulsione al 100′ di Sernicola ed una colossale occasione per il Napoli. Come detto, si va ai rigori che portano la Cremonese ai quarti dove affronterà la Roma. Nelle partite di giovedì la Juventus piega 2-1 un un bel Monza. In vantaggio al 8′ con Kean, i bianconeri vengono raggiunti al 24′ da un colpo di testa di Valoti che sorprende Perin. Serve una vera a propria prodezza di Chiesa che al 78′ fissa il risultato e porta la Juventus ai quarti dove affronterà la Lazio. I biancocelesti hanno infatti avuto la meglio su un ordinato, forse anche troppo, Bologna. E’ bastata la rete realizzata al 33′ da Felipe Anderson che, in questo caso, non ha fatto troppo rimpiangere l’assenza del bomber Immobile. Prima del fischio d’inizio c’è stato un momento toccante con il ricordo di Siniša Mihajlović da parte delle “sue” squadre. Era presente anche la famiglia a bordo campo. Nel primo pomeriggio di ieri si sono affrontate Atalanta e Spezia ed è stato spettacolo con 5 goal già nei primi 38 minuti e risultato finale di 5-2 per i bergamaschi. I marcatori: Lookman 10′ e 12′, Hateboer 26′, Hojlund 72′; Ampadu (autorete) 91′; per lo Spezia in goal Ekdal 14′ e Verde 38′. L’Atalanta raggiunge l’Inter ai quarti.

Quarti di finale: 31 gennaio e 1-2 febbraio 2023

31 gennaio Inter-Atalanta 1 febbraio Roma-Cremonese 1 febbraio Fiorentina-Torino 2 febbraio Juventus-Lazio

Fonte foto: calciodangolo.com

Luigi A. Cerbara