Coppa Italia 2024/25: ottavi di finale

Prima tornata terminata e quattro squadre qualificate ai quarti: Bologna, Milan, Empoli e Lazio. Nel prossimo turno, in programma dal 17 al 19 dicembre, si conosceranno le loro avversarie

Le prime due gare di questi ottavi, Bologna-Monza e Milan-Sassuolo, sono state gare senza storia con le vittorie nette delle formazioni di casa. Il Bologna ha liquidato i brianzoli con due goal per tempo ed il poker è stato servito (Pobega 32′, Orsolini 35′, Dominguez 63′ e Castro 76′). Davvero poca consistenza da parte del Monza che, con un solo tiro in porta, non ha minimamente impensierito i rossoblu che ai quarti affronteranno la vincente di Atalanta-Cesena. Ancor più schiacciante, 6-1, la vittoria del Milan su un Sassuolo estremamente rimaneggiato che ha evitato il cappotto grazie alla rete di Mulattieri al 59′. Le reti rossonere di Chukwueze 12′ e 21′, Reijnders 17′, Leao 23′, Calabria 56′ e Abraham 62′. La vincente dell’ottavo Roma-Sampdoria sarà il prossimo avversario del Milan. Partita vera e combattuta, come ogni derby che si rispetti, quella tra Fiorentina ed Empoli. I ragazzi viola però avevano ancora in testa il malore di Bove di qualche giorno prima, tanto che la squadra ha voluto mandare un messaggio al ragazzo ancora ricoverato, anche se in condizioni assolutamente migliorate: “Edo ti aspettiamo“. Un errore in fase d’uscita della Fiorentina regala un pallone d’oro a Ekong che si invola e insacca facilmente al 4′. La reazione della Viola è forte e solo la sfortuna impedisce il pareggio, quando al 17′ un colpo di testa di Kean colpisce il legno avversario da distanza ravvicinatissima. Nel secondo tempo però la viola ribalta il risultato con Kean al 59′ e Sottil al 70′, ma la gioia dura poco e uno scatenato Sebastiano Esposito insacca di sinistro al 75′, dopo una splendida azione. Il risultato non cambierà più e si andrà quindi direttamente ai rigori (come da regolamento della Coppa Italia), sbaglia Ekong per gli azzurri, ma gli errori di Ranieri e Kean sono fatali per la Viola e quindi sarà l’Empoli l’avversario della vincente di Juventus-Cagliari. L’ultima sfida di questa tornata di ottavi di finale ha visto la Lazio ospitare il Napoli. Gli ospiti in campo senza alcun titolare rispetto alla vittoriosa trasferta torinese di campionato e la Lazio che schiera soltanto quattro titolari (Lazzari, Bashiru, Rovella e Zaccagni) rispetto alla sconfitta di Parma. Azzurri e biancocelesti se la giocano a viso aperto e ne scaturisce una partita godibile fatta di agonismo e belle azioni, la spuntano i biancocelesti 3-1 con anche un rigore sbagliato al 21′ da Zaccagni. Il mattatore della serata è l’olandese Tijjani Noslin che realizza una tripletta (32′, 41′, 50′), intervallata dal momentaneo pareggio di Simeone al 36′. Vittoria meritatissima della Lazio che ai quarti affronterà la vincente di Inter-Udinese.

Fonte foto: digital-news.it

Luigi A. Cerbara