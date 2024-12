Verso Roma-Lecce, out Cristante mentre ci sono Dovbyk e Hummels

Tempo di lettura meno di un minuto

Il centrocampista ex Atalanta ha un problema alla caviglia mentre torna Hermoso dopo l’infortunio

Buone e cattive notizie dai convocati della Roma per la sfida di domani al Lecce. Bryan Cristante non ci sarà per un problema alla caviglia, come annunciato da Ranieri in conferenza stampa, mentre torna a disposizione Hermoso. Ci sono anche Mats Hummels e Artem Dovbyk con l’ucraino che è convocato nonostante gli ultimi allenamenti a parte. L’ex Girona verosimilmente stringerà i denti per aiutare la Roma a vincere contro il Lecce.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina