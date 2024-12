Atalanta-Milan si preannuncia uno spettacolo: gol a valanga

Tempo di lettura 2 minuti

Stasera il grande match tra Dea e Diavolo, che si prospetta spettacolare e di grande fascino. Due attaccanti decisamente in palla nelle ultime settimane

Il venerdì della quindicesima giornata di Serie A offre un piatto sicuramente non banale: il Gewiss Stadium ospiterà, infatti, l’attesissimo scontro tra Atalanta e Milan, con fischio d’inizio alle 20:45. Il match promette spettacolo ed emozioni in un confronto che si preannuncia acceso e combattuto. Insomma, non si poteva chiedere di meglio, con tutto il rispetto per l’anticipo delle 18.30 tra Inter e Parma, ma Atalanta-Milan è, insieme a Napoli-Lazio, il vero big match di questo turno di campionato. Una partita di cartello che potrà dire tantissimo sul percorso in campionato di entrambe le squadre. Da un lato, la Dea, probabilmente la squadra più in forma d’Europa e dall’altro l’altalenante Diavolo, che nell’ultima settimana però ha segnato complessivamente nove gol (tra Empoli e Sassuolo), subendone solamente uno.

Atalanta-Milan vale tantissimo per entrambe. La Dea di Gian Piero Gasperini, mai come quest’anno sembra davvero attrezzata per arrivare a contendersi lo scudetto fino alla fine. Sono ben tredici i risultati utili consecutivi, con ben otto vittorie di fila tra campionato e Champions League. Addirittura ventisei gol fatti in questi otto successi uno dopo l’altro: praticamente una macchina perfetta. In campionato, la Dea si trova a meno uno dal Napoli capolista, a quota 31 punti, e per certi versi, la quindicesima giornata potrebbe rivelarsi anche quella del clamoroso sorpasso: ovviamente gli orobici devono battere il Milan e il Napoli non dovrà vincere contro la Lazio. Lookman, l’ex De Ketelaere e Mateo Retegui, rispettivamente 7, 2 e 12 gol, vanno all’assalto del Diavolo.

Al Gewiss arriverà un Milan di sicuro più in fiducia, in virtù degli ultimi risultati. Basti pensare, che nelle ultime sette partite sono arrivati cinque vittorie e due pareggi. L’ultima sconfitta è datata 29 ottobre, in casa contro il Napoli. Sono tre, invece, le vittorie di fila contro Slovan Bratislava in Champions League, Empoli in campionato e Sassuolo in Coppa Italia. Insomma, sarà un’Atalanta-Milan molto interessante, dove emozioni e gol di certo non mancheranno.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Tutto Atalanta