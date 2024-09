Coppa Italia 2024/25: completato il turno adesso entrano in scena le big

Tempo di lettura 3 minuti

Si sono conclusi ieri i sedicesimi che hanno dato un discreto spettacolo e confermato le gerarchie. A dicembre scenderanno in campo le grandi per gli ottavi di finale. Violenza nel derby della Lanterna

Il nostro è un giornale nato per la passione del calcio, come cita testualmente la nostra denominazione, parliamo di calcio ormai da più di 10 anni, ma ci accorgiamo che alcune cose non sono ancora cambiate e non si riesce a debellarle da questo magnifico sport e le responsabilità sono un po’ di tutti, chi gioca, chi guarda, chi scrive o solo parla di calcio. Ci riferiamo alla violenza che in questo turno di coppa Italia è stata presente pur senza pagare il biglietto! Eclatante quanto accaduto a Genova prima e dopo il derby che ha visto i doriani prevalere ai calci di rigore 6-7, fatale l’errore dal dischetto di Zanoli, (1-1, Borini della Samp ha risposto a Pinamonti dei rossoblu dopo i 90′ regolamentari e così dopo i supplementari). Scontri tra gli ultras delle due tifoserie (circa 500 persone in tutto) che hanno praticamente guerreggiato per ore tra le vie della città. In conclusione 38 feriti, per lo più tra le forze dell’ordine. Fortunatamente nessuno in gravi condizioni.

Torniamo a parlare di calcio giocato e vediamo nello specifico gli incontri disputati in settimana con relativi risultati e accoppiamenti in vista degli ottavi di finale. Martedì 24 il Sassuolo ha espugnato il Via del Mare di Lecce, con un secco 2-0 (Muharemovic e D’Andrea; corsaro anche l’Empoli che, con il risultato di 1-2, elimina il Torino (Ekong (E), Adams (T), Haas (E); nell’incontro casalingo il Cagliari si è imposto per 1-0 sulla Cremonese (Lapadula). Il calendario di mercoledì 25 ha visto subito l’ennesima vittoria fuori casa, infatti il Pisa è stato battuto e quindi eliminato dal Cesena 0-1 (Celia); l’Udinese, al Friuli, ha battuto nettamente la Salernitana per 3-1 (Bijol (U), Simy (S), Lucca (U), Ekkelenkamp (U); l’ultimo incontro della giornata era, appunto, il derby della Lanterna che, come abbiamo detto, ha visto prevalere la Sampdoria ai calci di rigore 6-7. Nell’ultima giornata, quella di giovedì 26, ci sono state due vittorie casalinghe, anche in virtù di due belle partite, condite da molti goal. Il più bel Monza della stagione ha avuto ragione di un rinunciatario o quantomeno distratto Brescia, chiudendo la pratica già nel primo tempo e con un 3-1 finale (Kyriakopoulos (M), Pessina (M), Caprari su rig. (M), Nuamah (B); Il Napoli, con un quasi totale turnover rispetto all’ultima di campionato, ha eliminato il Palermo con un secco 5-0 con “la riserva” Ngonge sugli scudi autore di una doppietta, le altre reti sono ad opera di Juan Jesus, Neres e McTominay.

Come accennato gli ottavi di finale si giocheranno a dicembre con data ancora da confermare (probabilmente il 4) ed il tabellone definitivo vede: Fiorentina-Empoli, Atalanta-Cesena, Lazio-Napoli, Roma-Sampdoria, Bologna-Monza, Inter-Udinese, Milan-Sassuolo, Juventus-Cagliari

Fonte foto: calcioefinanza.it

Luigi A. Cerbara