Genoa-Sampdoria: la Figc apre un’inchiesta su Gudmundsson per il post su Instagram pre-derby

Tempo di lettura 1 minuto

L’attaccante della Fiorentina ieri sera ha pubblicato una storia social contenente uno slogan offensivo verso i blucerchiati proprio poco prima dell’inizio della stracittadina

È stato un derby di Genova molto caldo quello andato in scena ieri sera in Coppa Italia tra Genoa e Sampdoria (hanno vinto i blucerchiati ai rigori), sia dentro che fuori dal campo. A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato Albert Gudmundsson, ex del Grifone ed ora in forza alla Fiorentina. Il fantasista islandese, poco prima del fischio d’inizio della stracittadina, ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram ufficiale contenente uno slogan offensivo nei confronti della Sampdoria. La Procura federale ha subito aperto un’indagine per condotta sleale ed antisportiva in violazione dell’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva. Gudmunsson ora rischia una sanzione, molto probabilmente un’ammenda, anche se ai sensi dell’articolo 9 del Codice nei casi di deferimento al Tribunale Federale può scattare anche la squalifica.

Luca Missori

(Fonte immagine: Genoatoday.it)