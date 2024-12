Verso Lazio-Napoli, Conte cambia tutti e 11 i titolari

Tempo di lettura meno di un minuto

L’allenatore partenopeo sceglie di dare spazio ai giocatori utilizzati poco e niente in campionato

Vigilia di Coppa Italia per il Napoli di Antonio Conte che domani, alle 21, affronterà la Lazio all’Olimpico. L’allenatore azzurro è intenzionato a cambiare in blocco la formazione rispetto alla gara con il Torino per dare spazio ai giocatori utilizzati meno in stagione. Il modulo dovrebbe essere il 4-2-3-1 ma che potrebbe diventare 4-3-3 in base alla posizione di Raspadori che potrebbe giocare da mezzala.

Nonostante gli 11 cambi previsti, in campo per il Napoli ci saranno giocatori di qualità come Caprile, Gilmour, Neres e Raspadori che avranno, così come gli altri, una grandissima occasione di scalare le gerarchie e conquistare più minuti in campionato.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina