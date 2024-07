Copa America: Messi a segno in sei edizioni diverse, nessuno come lui, nemmeno CR7

Tempo di lettura 1 minuto

Il fenomeno argentino, in gol nella nottata contro il Canada, ha portato la sua nazionale in finale per la settima volta in una competizione internazionale, la Pulce ha poi stabilito anche un altro primato personale

Un campione eterno, non c’è aggettivo migliore per descrivere Leo Messi. Nonostante l’età, gli infortuni, nonostante non giochi più ad alti livelli durante la stagione, la Pulce continua a collezionare record e vittorie con la sua nazionale. Questa notte infatti, l’Argentina ha battuto il Canada per 2-0 anche grazie ad un suo gol (l’altro l’ha segnato Julian Alvarez), conquistando la finale di Copa America. È la settima finale in carriera per Messi nelle competizioni internazionali disputate con la casacca dell’Albiceleste (5 in Coppa America e 2 al Mondiale). Nessuno come lui, superati Cafù e Roberto Carlos a quota sei. Non solo, con il gol di ieri, il fuoriclasse argentino ha stabilito anche un altro primato: è l’unico giocatore ad aver segnato per sei volte in sei diverse edizioni dello stesso torneo internazionale. Staccato in questa speciale classifica il suo rivale di sempre Cristiano Ronaldo, fermo a quota cinque.

Luca Missori

(Fonte immagine: Englis.aawsat.com)