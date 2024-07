Copa America: maxi rissa tra tifosi e giocatori dopo Uruguay-Colombia

Tempo di lettura 1 minuto

Scene shock al termine del match vinto dai Cafeteros, con i tifosi colombiani che attaccano le famiglie dei calciatori avversari

Brutte scene in Copa America al termine del match tra Uruguay e Colombia; I tifosi colombiani hanno lanciato degli oggetti nella parte dello stadio occupata dalle famiglie dei calciatori uruguaiani, profondamente preoccupati per l’incolumità dei propri cari. Alcuni calciatori sono intervenuti tra il pubblico per difendere le famiglie, finendo in una maxi rissa; Darwin Nunez in particolare ha sferrato dei pugni contro dei tifosi avversari. Scene orribili che non hanno niente a che fare con il calcio, vedremo quali saranno le conseguenze di queste azioni. Per la cronaca la Colombia ha vinto per una rete a zero, gol di Lerma, volando in finale contro l’Argentina.

Fonte foto: ilgiornale

Alessandro Fornetti