Inter, oggi l’incontro per il rinnovo di Inzaghi

Tempo di lettura meno di un minuto

I nerazzurri parleranno con l’agente del mister per concordare il prolungamento del contratto

C’è aria di rinnovi in casa Inter dopo aver sistemato le vicende societarie. Ausilio e Baccin incontreranno in giornata l’agente di Simone Inzaghi per discutere il prolungamento del contratto. Non ci sono dubbi a riguardo visti i risultati ottenuti in questi tre anni dall’ex Lazio ma c’è ancora qualche dettaglio da limare, come ad esempio la durata del nuovo accordo. Inzaghi vorrebbe un contratto fino al 2027, stesso anno di scadenza della dirigenza che si occupa dell’area sportiva.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina