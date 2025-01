Danilo-Juventus è finita: il brasiliano rescinde e va al Flamengo

Tempo di lettura 1 minuto

Arriva la parola fine sulla telenovela tra l’ormai ex capitano e i bianconeri, contratto concluso e ritorno in patria per il difensore carioca, stesso percorso per Neymar Jr. che torna al Santos

Storia di un grande amore. Parafrasando l’inno della Juventus si potrebbe parlare così del rapporto tra Danilo e la Vecchia Signora. Peccato che sia arrivato il momento dei saluti. Il brasiliano, infatti, con l’approdo di Thiago Motta è uscito dai radar della formazione titolare ed essendo ormai fuori dal progetto Juve si è deciso per la separazione. In giornata arriverà dunque la rescissione del contratto e poi l’ex capitano bianconero inizierà la sua nuova avventura. Non sarà il Napoli di Antonio Conte come si era detto qualche settimana fa. Forse per rispetto della sua vecchia società e anche per motivi di famiglia, il futuro di Danilo sarà in patria. E’ il Flamengo ad accogliere il difensore, per lui un contratto di due anni. Si chiude, dunque, il cammino in Europa di un giocatore importante che forse meritava un finale diverso, ma si sa, non sempre le cose vanno come vogliamo. Avrà pensato lo stesso Neymar Jr. volato in Arabia per un nuovo roseo capitolo della sua carriera e invece gli infortuni lo hanno fermato. Ora sta per rescindere anche lui, lo aspetta il Santos in Brasile, la squadra che lo ha lanciato al grande calcio.

Glauco Dusso