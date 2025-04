Conference League: Fiorentina, vietato distrarsi contro il Celje

Tempo di lettura meno di un minuto

I toscani ospitano gli sloveni dopo la vittoria dell’andata e con molte chances di semifinale

La Fiorentina torna in Conference League dopo lo 0-0 contro il Parma e la vittoria esterna sul campo del Celje nell’andata dei quarti di finale. Ora a Firenze c’è tutta l’intenzione di chiudere la pratica per centrare per il terzo anno consecutivo la semifinale, dove poi ad attenderla ci sarà molto probabilmente il Betis. I viola però non devono pensare di aver già la vittoria in tasca, il match è agevole ma spesso la squadra si lascia distrarre e subisce reti evitabili. Palladino vorrà chiudere il match nel primo tempo per dosare le forze, dunque si affiderà agli undici migliori sulla carta con Kean a guidare l’attacco.

Fonte foto: ansa.it

Alessandro Fornetti