Europa League: Lazio, missione rimonta possibile contro il Bodo\Glimt

Tempo di lettura 1 minuto

I biancocelesti partono da uno svantaggio di due reti ma possono credere alla semifinale

La Lazio torna in Europa League dopo il pareggio nel derby e la sconfitta per 2-0 in Norvegia nell’andata contro il Bodo\Glimt. all’Olimpico c’è dunque bisogno di una rimonta per accedere alle semifinali e la missione seppur complicata è assolutamente possibile. Nella partita di andata infatti il passivo poteva essere più ampio ed ora i biancocelesti possono sfruttare il fatto che i norvegesi in trasferta siano tutt’altra squadra rispetto a quando giocano sul loro terreno. Lo stadio spingerà la squadra e la Lazio può farcela, nonostante una settimana molto impegnativa anche mentalmente. Baroni si affiderà ancora a Mandas tra i pali e ritrova Rovella in mediana, mentre in attacco ci sarà Castellanos.

Fonte foto: ansa.it

Alessandro Fornetti