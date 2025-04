Samuele Ricci: il Capitano silenzioso

Tempo di lettura 1 minuto

Occhi puntati sul giocatore guida del Torino. Saranno le sue ultime partite di campionato di serie A con la maglia granata? Alcuni top club lo seguono con attenzione…

Un momento difficile per il Capitano Ricci. L’addio alla fascia del Toro sembra ormai molto vicino. Spettatore dalla tribuna causa una squalifica, della sconfitta dei granata contro il Como (il 13 Aprile scorso), il suo nome uscito nell’inchiesta legata alle scommesse illegali (non sul calcio), con la conseguente iscrizione nel registro degli indagati dal Tribunale di Milano, con altri dodici giocatori di serie A.

Un player che con il tempo è diventato una figura centrale per il Torino, con una forte leadership, un giocatore che con intelligenza e calma apparente, ha sempre trasmesso sicurezza ai compagni di squadra. Samuele Ricci classe 2001 è stato anche uno dei convocati da mister Spalletti in Nazionale per la Nations League e si può considerare un prodigio ancora non visibile a tutti. Il n.28 granata ha dimostrato di essere cresciuto rapidamente imponendosi all’Empoli e poi al Torino ed in modo silenzioso ha dimostrato più volte di essere motore delle azioni più importanti di gioco. Samuele ha un futuro promettente nel panorama del calcio che conta dato anche l’interesse di alcuni top club. Il Milan sembra aver puntato sul giocatore che ad oggi ha un valore di mercato di 35/40 milioni. Attendiamo di conoscere sviluppi sul futuro del centrocampista e soprattutto capire se Cairo ha già in mente un degno sostituto..

Fonti foto: Torinogranata.it

Silvana Perrini