Conference League: Fiorentina, il grande momento può proseguire contro il Lask

Tempo di lettura 1 minuto

I viola affrontano gli austriaci in un match che potrebbe fargli fare un buon passo avanti per la qualificazione

La Fiorentina di Raffaele Palladino continua a stupire ed a volare in campionato, nonostante il grande spavento che ha coinvolto Edoardo Bove. In Conference League i viola sono al settimo posto con nove punti ed una vittoria oggi consentirebbe un bel passo avanti per il proseguo nella competizione. L’avversario è il Lask che occupa la trentaduesima posizione con soli due punti, dunque una vittoria sembra assolutamente alla portata dei grigliati. Palladino ha lasciato a casa Biraghi per scelta tecnica, ma ruoterà come sempre i suoi uomini in un momento dove si gioca molto, potrebbero esserci quindi tantissimi cambi rispetto alla formazione tipo che il tecnico utilizza in campionato.

Fonte foto: calciomercato.com

Alessandro Fornetti