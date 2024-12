Europa League: Lazio, contro l’Ajax per riprendersi il primato

Tempo di lettura 1 minuto

I biancocelesti volano e in Olanda vogliono vincere per tornare al primo posto della competizione

La Lazio di Marco Baroni è una delle squadre più sorprendenti di questi primi mesi di stagione, con un rendimento altissimo sia in campionato che in Europa League. Oggi l’impegno di Coppa è importante, contro una compagine di grande tradizione come l’Ajax, in Olanda e senza il seguito dei tifosi biancocelesti. La Lazio però gioca con la testa sgombra, ha già la qualificazione in mano e con una vittoria tornerebbe al primo posto in classifica, a pari punti con l’Athletic Bilbao. Baroni farà turnover come spesso accade in Europa; dovrebbero vedersi dal primo minuto Dele-Bashiru, Tchaouna e Pedro con Castellanos a guidare l’attacco vista la squalifica in campionato che gli farà saltare il match contro l’Inter.

Fonte foto: calcioinpillole.com

Alessandro Fornetti