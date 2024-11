Montella candidato per la panchina della Roma: nodo Turchia

Tempo di lettura 1 minuto

Il club giallorosso non ha ancora preso una decisione sul prossimo allenatore che subentrerà a Ivan Juric. Occhio all’attuale Commissario Tecnico della nazionale turca

La Roma sta valutando diversi nomi per il ruolo di allenatore, con Vincenzo Montella recentemente aggiunto alla lista. L’ex allenatore della Fiorentina e attuale CT della Turchia potrebbe tornare a Trigoria. Il nodo è appunto la nazionale turca: da capire se può e vuole liberarsi oppure se potrebbe optare per il doppio impegno, come fatto già lo scorso anno da Francesco Calzona tra Napoli e Slovacchia. Montella ha già avuto un’esperienza sulla panchina giallorossa e potrebbe essere interessato a un ritorno a Trigoria. La sua esperienza e conoscenza del club lo rendono un’opzione interessante per la dirigenza romana. Il CT della Turchia, arrivato sino ai quarti di finale nell’ultimo Europeo giocato in Germania, oltre ad essere stato un grande giocatore della storia giallorossa, ha allenato il club per mezza stagione nel 2011.

Sandro Caramazza

Fonte foto: gazzetta.it