Ci lascia Pierluigi Frosio

Si è spento a 73 anni l’ex difensore storico del Perugia

Pierluigi Frosio si è contraddistinto nel Perugia di cui è stato il capitano nello storico secondo posto in A senza sconfitte nel ’79, alle spalle del Milan. L’allenatore di quel Perugia era Ilario Castagner.

Frosio capitano del Perugia

Frosio ha militato per 10 anni nel Perugia tra il 1974 al 1984. Precedentemente aveva ottenuto la promozione in A con il Cesena, prima volta per il club.

Da calciatore ha ricoperto il ruolo di libero.

Da allenatore ha avuto una mentalità offensiva, innovativa e tra le varie squadre ha guidato l’Atalanta.

E’ stato anche ospite in diverse trasmissioni calcisitiche.

Questa di seguito è invece la frase che ha lasciato per noi in occasione di un nostro speciale: ‘Dopo 50 anni di calcio è viva ancora in me la passione nata da ragazzo. Un saluto a tutti voi e congratulazioni.’

Ti salutiamo anche noi tutti della redazione e ci stringiamo ai familiari.

Fonti foto: PrimaMonza.it; Gazzetta.it

Stefano Rizzo