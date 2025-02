Champions League: Milan, Atalanta e Juventus vogliono gli ottavi di finale

Tempo di lettura 3 minuti

Le tre italiane cercano un posto nelle ultime sedici della competizione, fare en-plein non è impossibile

Torna in campo la Champions League per il ritorno delle sfide dei sedicesimi di finale; tra oggi e domani ben tre squadre italiane conosceranno il loro destino, con la possibilità di portarne ben quattro compresa l’Inter al turno successivo. Per Milan e Atalanta la strada è in salita avendo perso il match di andata contro Feyenoord e Club Bruges, mentre la Juventus parte in vantaggio in virtù del successo di misura contro il PSV. Fare en-plein però non è impossibile, dato che sia Milan che Atalanta giocheranno in casa e potranno far valere una superiorità generale sulle avversarie spinte anche dal supporto dei tifosi; la Juventus invece va in Olanda per consolidare il punteggio dell’andata ed è una squadra in fiducia dopo gli ultimi risultati. Il Milan dopo la prestazione opaca contro il Feyenoord cerca la rivincita e con il parco attaccanti che ha a disposizione deve trovare un gol il prima possibile per poi cercare il raddoppio ed ovviamente dovrà essere solido in difesa, cosa che quest’anno non è riuscita molte volte. L’Atalanta invece ha attuato un chiaro turnover in campionato per arrivare fresca a questa sfida e dopo la sconfitta amara con polemiche in Belgio cercherà di ribaltare il risultato; i bergamaschi dovranno spingere fin da subito e costringere i belgi alla difensiva. La Juventus infine è quella messa meglio, il 2-1 dell’andata permette di avere due risultati su tre a disposizione, anche se la trasferta in Olanda sarà tutt’altro che facile. Il PSV ha dimostrato di essere squadra tosta ma è in flessione anche in campionato dove è stata superata dall’Ajax, dunque i bianconeri dovranno sfruttare il momento positivo per chiudere i conti e raggiungere il turno successivo; i ragazzi di Tiago Motta sono nel momento migliore della stagione e il passaggio agli ottavi darebbe ulteriore fiducia per il proseguo della stagione. Nel frattempo l’Inter attende già agli ottavi di finale, vedremo chi la affiancherà; la possibilità di avere tutte e quattro le squadre è difficile perché Atalanta e Milan devono per forza vincere e la Juventus comunque non deve sottovalutare una trasferta insidiosa. Tuttavia anche fare il pieno non è impossibile, tutte le italiane sono più forti delle loro avversarie e cercheranno di dimostrarlo in una gara da dentro o fuori fondamentalmente per l’andamento della stagione.

Fonte foto: goal.com

Alessandro Fornetti