Chiuse 3 telenovele: Lukaku alla Roma, Pavard all’Inter e Reggina esclusa dalla Serie B

Il belga e il francese sotto atterrati ieri nelle rispettive città mentre è uscita oggi la notizia sui calabresi

Come ogni estate, anche questa è stata ricca di telenovele che sembravano non chiudersi mai.

La Roma e Mourinho hanno finalmente l’attaccante che necessitavano: Romelu Lukaku. Il belga, dopo un’estate in bilico tra Inter, Juve e l’Arabia, ha scelto la Roma trasferendosi in prestito oneroso a circa 7 milioni di euro e riducendosi l’ingaggio da 11,5 milioni a 7,5. Il classe ’93 è atterrato a Ciampino nella giornata di ieri ricevendo l’affetto di circa 5000 tifosi giallorossi.

La questione Pavard-Inter anche è arrivata al termine. Il Bayern ha accettato l’offerta dei nerazzurri pari a 32 milioni bonus compresi con il francese che è arrivato ieri ad Appiano Gentile. Il campione del mondo nel 2018 e attuale vicecampione del mondo andrà a completare il reparto difensivo di Inzaghi a cui mancava un braccetto di destra.

Infine, la Serie B tornerà ad avere 20 squadre (per ora solo 18 in campo). Sciolti dunque i dubbi sulle due partecipanti restanti: saranno Lecco (e non il Perugia che aveva fatto ricorso perchè erano stati presentati in ritardo dal Lecco i documenti relativi all’utilizzo dello stadio Euganeo di Padova per le partite in casa) e Brescia. Respinto dunque anche il ricorso della Reggina (la FIGC ha ritenuto non idoneo il pagamento in data 5 luglio 2023 di una ridotta percentuale dell’intero credito tributario e previdenziale) che ripartirà dai dilettanti. Ottima notizia per il Brescia che sale in Serie B nonostante la sconfitta nel Play-out contro il Cosenza.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina