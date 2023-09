L’Italia chiamò! Spalletti risponde ed è pronto ad iniziare

Tempo di lettura 2 minuti

Deciso lo staff del nuovo commissario tecnico, avventura affascinante, lui vuole stupire nuovamente dopo lo scudetto di Napoli, il primo settembre le convocazioni

La presentazione araba di Roberto Mancini ha scritto la parola fine alla querelle tra la Federazione Italiana e il tecnico di Jesi. Poco importa quale sia la verità. Ci saranno sempre gli schieramenti tra chi dà addosso al Mancio per il comportamento tenuto e chi a Gravina per le scelte fatte nei confronti dell’ex c.t. italiano. Le chiacchiere stanno a zero. Punto e a capo, si ricomincia. Ecco, in questo momento forse non c’era figura migliore di Luciano Spalletti per far riapartire un’Italia ferita, che ha voglia di rivalsa che però si trova in una situazione delicata per quanto riguarda le scelte tecnico – tattiche da affrontare.

L’uomo che viene da Certaldo, oltre ad essere un allenatore coi fiocchi, ha sempre saputo rigenerare ambienti, valorizzare il materiale umano che ha avuto a disposizione ma soprattutto raggiungere gli obiettivi. In Italia, tralasciando le favolose cavalcate con l’Udinese, lo ha fatto prima e dopo alla Roma, si è ripetuto all’Inter, dando il via alla rinascita nerazzurra, e dulcis in fundo il capolavoro di Napoli. Una volta che Roberto Mancini ha salutato Coverciano, quindi, Luciano Spalletti è sicuramente il comandante ideale per la nave azzurra. Un’occasione che non ha potuto rifiutare, quella che sognano tutti i mister nati nello stivale.

Ieri è stato definito lo staff che accompagnerà il mister. La nuova avventura partirà da Skopje il 9 settembre contro la Macedonia del Nord, giustiziera dell’Italia verso lo scorso mondiale del Qatar. Il 12 dello stesso mese ci sarà poi l’esordio tra le mura amiche a San Siro con l’Ucraina. Il vice di Spalletti sarà come di consueto Marco Domenichini mentre Daniele Baldini sarà assistente tecnico. Capo delegazione confermato Gianluigi Buffon mentre Andrea Barzagli diventa recordman in negativo di durata. Preso per affiancare Mancini poche settimane fa, l’ex difensore non è presente nella lista di Spalletti. Altra assenza pesante quella di Lele Oriali che lascia l’azzurro dopo i regni di Conte, Ventura e Mancini.

C’è attesa, infine, per le prime convocazioni. Venerdì 1 settembre sapremo le scelte del nuovo commissario tecnico, da lì inizierà il nuovo corso, la ricostruzione azzurra che avrà bisogno di tante componenti tra cui il cuore.

Glauco Dusso