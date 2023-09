Juventus, Bonucci ad un passo dall’Union Berlino

Tempo di lettura 1 minuto

Il difensore, messo fuori rosa dai bianconeri, sosterrà domani le visite mediche e firmerà il contratto di un anno più opzione per il secondo

Si chiude, per la seconda volta, nel 2017 passò al Milan per un anno, l’avventura di Leonardo Bonucci con la maglia della Juventus. Nelle scorse settimane si era parlato di un suo possibile approdo alla Lazio, ma il difensore italiano ha accettato il corteggiamento dell’Union Berlino, squadra della Bundesliga che quest’anno prenderà parte alla Champions League. Il classe ’87 ha concordato una buonuscita con i bianconeri di circa 2 milioni di euro per poi firmare un accordo annuale da circa 1,5 milioni con opzione per un’ulteriore stagione con i tedeschi. Bonucci è partito da poco per Berlino e domani sosterrà le visite mediche di rito e firmerà il contratto.

Si chiude dunque il capitolo bianconero per Bonucci, un capitolo composto da 502 presenze, 37 gol, 10 assist e 17 trofei (8 scudetti, 4 Coppe Italia e 5 Supercoppe italiane oltre alle 2 finali di Champions League perse nel 2015 e nel 2017).

Fonte foto: gianlucadimarzio.com

Davide Farina