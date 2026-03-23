Chiesa niente da fare, in nazionale va Cambiaghi! Leao e Lautaro rimangono a casa per recuperare, Donadoni al passo d’addio con lo Spezia

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Gattuso costretto a cambiare in attacco mentre i due giocatori simbolo delle milanesi non vengono convocati dalle rispettive selezioni, nel frattempo in serie B non finisce il valzer delle panchine

Settimana decisiva per l’Italia. Giovedì sera la semifinale del playoff per la qualificazione al mondiale di quest’estate. A Bergamo gli azzurri sfideranno l’Irlanda del Nord e Gennaro Gattuso ha fatto sapere i convocati per tentare l’impresa. Gli imprevisti, però, sono sempre dietro l’angolo e infatti Federico Chiesa, inizialmente nelle convocazioni del c.t., dovrà rinunciare alla chiamata. Il giocatore del Liverpool non è stato ritenuto arruolabile per l’impegno e quindi farà ritorno a casa. Al suo posto tutti si aspettavano un colpo di coda a sensazione, per esempio Bernardeschi o Zaniolo. Gattuso ha scelto invece Nicolò Cambiaghi, autore di una stagione positiva con il Bologna. Il tecnico fa quindi la conta dei presenti sperando di non dover rinunciare a nessun altro da qui a giovedì.

A proposito di infortunati ecco tirata in ballo la lotta scudetto. Infatti non saranno nelle rispettive nazionali Rafael Leao e Lautaro Martinez. Entrambi i giocatori stanno recuperando dai propri infortuni e si è deciso di non rischiarli in questa sosta che li avrebbe portati fuori dai confini italiani. Un sospiro di sollievo per Milan e Inter che alla ripresa dovranno impegnarsi sempre più per centrare i propri obiettivi. Soprattutto i nerazzurri stanno attraversando un momento di appannamento e proprio l’assenza del capitano si sta facendo sentire all’interno della squadra. Lui è praticamente pronto, sfrutterà queste due settimane per presentarsi al meglio alla ripresa il giorno di Pasqua quando a San Siro arriverà la Roma. Leao invece sarà di scena a Napoli. Il portoghese vorrà rispondere alle critiche piovutegli addosso dopo la sua ultima uscita all’Olimpico contro la Lazio.

La discussa sostituzione di Leao contro la Lazio – Fonte sport.virgilio.it

Infine come abbiamo già visto nell’articolo di stamattina, non c’è pace per gli allenatori di serie B. Ancora non è arrivata l’ufficialità ma sembra essere finita l’avventura di Roberto Donadoni alla guida dello Spezia. Un feeling mai veramente nato con una squadra che ha fatto fatica a fare punti e che si trova al penultimo posto a giocarsi tutte le sue carte per non retrocedere. Per cercare di scongiurare scenari infausti dovrebbe tornare al timone Luca D’Angelo, ancora sotto contratto con i liguri e profondo conoscitore della realtà in questione. Nelle prossime ore ci saranno sviluppi in merito e con tutta probabilità l’ufficialità delle operazioni.

Donadoni allo Spezia un matrimonio non riuscito – Fonte cittàdellaspezia.com

Glauco Dusso