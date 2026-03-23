Arsenal battuto, la Carabao Cup è del Manchester City! Il Padova cambia, via Andreoletti! de Roon recordman di presenze con l’Atalanta

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Finisce 2-0 per la squadra di Guardiola che porta a casa il trofeo, salta l’ennesima panchina in serie B mentre l’olandese entra nella storia della Dea

Wembley dice Manchester City. I ragazzi di Guardiola, grazie a una doppietta di O’Reilly nella ripresa, vincono la coppa di lega inglese. Ennesima delusione per i tifosi dell’Arsenal, il club londinese ora in patria punta tutto su campionato e FA Cup. Si tratta del successo numero 9 nella storia del City in questa competizione che accorcia le distanze nell’albo d’oro visto che chi ne ha vinte di più, il Liverpool, è a 10. L’Arsenal, invece, non solleva la Carabao Cup, nome che deriva dallo sponsor del torneo, dalla stagione 92/93, in quella che era la seconda affermazione per i gunners.

Altro giro, altro cambio in serie B. Dopo la sconfitta casalinga contro un Palermo ridotto in 10 per più di un’ora, il Padova ha deciso di sollevare dall’incarico Matteo Andreoletti. Le ultime quattro debacle consecutive hanno convinto la società che era il momento di dare una scossa alla squadra. Il Padova adesso è stato risucchiato nella lotta per non retrocedere. Zona playout e discesa diretta in C sono terribilmente vicine. Al suo posto sembrava vicino l’accordo con Guido Pagliuca. Nelle ultime ore, però, la pista si è complicata facendo praticamente tramontare l’idea. La dirigenza biancorossa ha sondato anche altri nomi e il favorito pare essere Roberto Breda. A breve si saprà se questa indiscrezioni sarà ufficiale.

Andreoletti esonerato dal Padova – Fonte ilgazzettino.it

Infine giornata storica per l’Atalanta e per uno dei suoi giocatori più rappresentativi. Marten de Roon, con la gara di ieri contro il Verona, è diventato il giocatore con più presenze nella storia della Dea. Sono infatti 436 le partite disputate dal centrocampista olandese con la maglia nerazzurra dei bergamaschi. Un risultato importante se si pensa anche alla stagione 16/17 quando il giocatore passò per un anno al Middlesbrough. Lo stesso calciatore è stato omaggiato dai tifosi atalantini con un toccante striscione prima del match con gli scaligeri. de Roon è stato praticamente adottato dalla città di Bergamo ed ora potrà fregiarsi di questo record che lo rende ancora più rappresentativo per i sostenitori del club. La vittoria poi ottenuta grazie al gol di Zappacosta ha chiuso il cerchio di una giornata da ricordare.

Giro di campo per il recordman de Roon – Fonte getfootballnewsitaly.com

Glauco Dusso