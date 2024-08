Chiesa lascia la Juventus: è un nuovo giocatore del Liverpool

Tempo di lettura 1 minuto

L’attaccante italiano ripartirà dall’Inghilterra dopo la fine della sua esperienza con i bianconeri

Federico Chiesa lascia la Juventus e la Serie A, trasferendosi al Liverpool per 13 milioni di euro. Il calciatore era stato messo ai margini del progetto bianconero fin dall’arrivo del tecnico Motta quest’estate e la sua situazione sembrava complicarsi dopo l’interruzione della trattativa con il Barcellona. Il Liverpool invece ha sfruttato l’occasione e aggiunge in rosa un’altra ala d’attacco dal grandissimo valore, fermato solo dagli infortuni negli ultimi anni. Se Chiesa sta bene potrà essere un’arma importante per i Reds che puntano al titolo con il nuovo tecnico Slot. Cessione importante invece per la Juventus che si libera di un calciatore in scadenza di contratto e fuori dai piani dell’allenatore, potendolo rimpiazzare con un altro sicuramente più funzionale al progetto tecnico.

Fonte foto: goal.com

Alessandro Fornetti