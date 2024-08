Sampdoria: Pirlo verso l’esonero, Sottil in pole per sostituirlo

Tempo di lettura meno di un minuto

I blucerchiati sono partiti malissimo in questa stagione nonostante l’ottimo mercato e la società va verso il cambio in panchina

La Sampdoria ha iniziato con il piede sbagliato questa stagione in Serie B, avendo collezionato solo un punto in tre partite. La società è convinta di aver messo a disposizione del tecnico Andrea Pirlo un’ottima squadra che potrebbe puntare alle zone alte della classifica; proprio per questo potrebbe essere proprio Pirlo a pagare con l’esonero l’attuale situazione difficile. La dirigenza blucerchiata sta pensando ad Andrea Sottil come sostituto, con l’ex allenatore dell’Udinese che sarebbe pronto a tornare in panchina dopo la strana e breve parentesi alla Salernitana.

Fonte foto: calciomercato.com

Alessandro Fornetti