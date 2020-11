Che campioni!

Carrellata sui giocatori più rappresentativi delle squadre di Serie A

Nel famoso cartone animato giapponese nato negli anni ’80 Holly e Benji – due fuoriclasse i vari Holly e Benji, Mark Lenders, Julian Ross, i gemelli Derrick, Philip Callaghan erano i leader delle loro rispettive squadre, i giocatori immagine del club.

In questa serie A anche ci sono gli uomini simbolo e alcuni tra loro sono dei vecchietti però ancora decisivi, andiamo ad analizzare le varie rose.

Nell’Atalanta il giocatore più rappresentativo è senza dubbio il capitano argentino El Papu Alejandro Gomez, 32 anni, giunto alla sua settima annata con la casacca nerazzurra. 59 reti all’attivo e tanti assist preziosi che lo consacrano come punta di diamante della dea.

Nel Benevento non c’è un calciatore che possiede questi canoni, mentre il Bologna ha l’argentino El Trenza Rodrigo Palacio, 38 candeline spente, quarta stagione al Bologna. Le 16 reti messe a referto non sono un bottino elevato per un attaccante ma lui si distingue per lo spirito di sacrificio.

Nel Cagliari il ruolo di leader è ricoperto dal capitano brasiliano Joao Pedro, 28 anni, 61 gol nei 7 anni in rossoblu, un attaccante che sta scalando le classifiche della storia del club sardo.

Il Crotone anche non possiede un giocatore di tali caratteristiche. Scarface Franck Ribery è l’uomo immagine della Fiorentina, 37 anni, anche se l’esperienza, arrivo nella stagione 19/20, di questo campione francese a Firenze è condita da diversi infortuni, solo 3 gol realizzati.

Rimanere per 6 stagioni alla corte del Genoa di Preziosi è veramente tanta roba, lo sa bene il macedone Goran Pandev, 37 anni e 26 reti in rossoblu.

Nell’Inter piena di giocatori di livello il capitano sloveno Samir Handanovic, 36enne, sorpannominato Batman, alla sua nona stagione tra i pali in difesa dei nerazzurri, è la bandiera.

In casa Juventus con il recordman Gigi Buffon relegato in panchina tutti i fari sono puntati sulla stella portoghese Cristiano Ronaldo, 35 anni, in arte CR7. Giocatore in grado di sgretolare qualsiasi tipo di record, terza stagione e 70 gol totali.

Il fresco vincitore della Scarpa d’oro, capocannoniere con la maglia biancoceleste anche nel 2018, Ciro Immobile, 30 anni, sta facendo volare la sua Lazio, 129 realizzazioni nelle 5 annate.

La capolista Milan è trascinata dallo svedese Zlatan Ibrahimovic, 39 anni, al suo ritorno in rossonero, prima esperienza dal 2010 al 2012 con 56 gol (capocannoniere nel 2012). Sono 19 invece le reti realizzate in questo 2020 da Ibra, un fuoriclasse che non conosce età.

Nato nella città partenopea 29 anni fa Lorenzo Insigne ne è diventato la bandiera dopo dieci stagioni con la casacca azzurra tatuata sulla pelle. Con 92 gol nel Napoli il capitano non è lontano dal traguardo delle 100 reti.

Il l’Ivoriano Gervinho, 33 anni, grazie alle sue accelerazioni e ai suoi gol, 22 dal 2018, è il giocatore più noto del Parma.

Dopo Totti e De Rossi il proprietario della fascia di capitano della Roma è stato ed è il Cigno di Sarajevo, il bosniaco Edin Dzeko. Il 34enne ha gonfiato la rete con la maglia giallorossa ben 109 volte in sei annate, vincendo la classifica cannonieri nel 2017.

A volte ritornano, infatti dopo la parentesi della stagione 2006/07 con 14 gol, Fabio Quagliarella è tornato ad indossare la maglia della Sampdoria conquistando anche la classifica dei bomber nel 2019. 90 reti in blucerchiato in 7 stagioni totali e fascia da capitano al braccio per il 37enne che non ha assolutamente voglia di appendere gli scarpini al chiodo.

Una vita intera con la stessa maglia, quella del Sassuolo, di questo può vantarsi Domenico Berardi, 26 anni, 91 gol in 9 anni. Una bandiera che per ora ha preferito la provincia al grande salto.

Lo Spezia così come l’Udinese e l’Hellas Verona non vantano nel proprio organico dei leader, dei giocatori molto noti e legati da più tempo alla stessa maglia.

Chiudiamo questa rassegna con il Gallo Andrea Belotti, 27 anni, in forza al Torino da sei stagioni. Il capitano del Toro ha messo a segno 98 centri e incarna alla perfezione il cuore granata.

Stefano Rizzo