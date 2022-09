Champions League, match tra Napoli e Rangers spostato di un giorno

La notizia arrivata nella giornata di ieri è dovuta alla mancanza di forze dell’ordine sufficienti vista la presenza in Scozia del feretro della regina Elisabetta II

Non sono mancati i mugugni ma quanto ci si aspettava è arrivato. L’Uefa annuncia che il match in programma domani martedì 13 settembre tra Rangers e Napoli a Glasgow sarà disputato il giorno dopo, ovvero mercoledì 14, sempre alle ore 21. Il motivo della decisione sta nel fatto che le forze dell’ordine a disposizione non sarebbero abbastanza per garantire l’ordine pubblico per la partita. Questo perché il feretro della regina Elisabetta II si trova proprio in Scozia prima di essere trasferito a Londra entro martedì e l’attenzione verso questa fattispecie sarà massima. Altre indicazioni per l’evento in questione sono la chiusura del settore ospiti e lo spostamento, oltre che della gara di Champions League, anche di quella di Youth League tra le compagini giovanili delle due squadre che sarà giocata mercoledì alle 15.

Glauco Dusso