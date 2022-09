La prima volta di Ibanez e Bremer: Tite li convoca con il Brasile

Il commissario tecnico carioca si rifornisce in Italia chiamando in nazionale i due difensori di Roma e Juve scongiurando per il primo un’eventuale scelta verso la chiamata azzurra

La sosta per le nazionali si avvicina e allora iniziano ad arrivare le prime convocazioni. Stupisce il c.t. del Brasile che volge il suo sguardo verso il campionato italiano chiamando per la prima volta con la selezione carioca Ibanez e Bremer. I due difensori hanno ovviamente risposto positivamente alla convocazione per le amichevoli contro Ghana e Tunisia. Viene così premiato l’ottimo cammino dei due calciatori che nelle ultime stagioni hanno dimostrato una crescita impressionante. Soprattutto Bremer nella scorsa è stato eletto come miglior difensore della serie A dopo la grande annata fatta con la maglia del Torino. Per lui, quindi, ultimi mesi da ricordare: passaggio alla Juventus e chiamata del Brasile. Ibanez, infine, sceglie dunque la nazionale carioca. Il giallorosso era stato accostato anche alla nazionale italiana visto che possedeva i requisiti per essere convocato. Tite, però, ha voluto fugare ogni dubbio.

Glauco Dusso